"إنبي" توقع 3 اتفاقيات تعاون خلال إيجبس 2025

كتبت- دينا كرم:

وقعّت شركة إنبي للبترول 3 اتفاقيات تعاون، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 الأولى مع السويدي إلكتريك، والثانيه مع شركة INTRO Sustainable Power & Utilities، والثالثة مع جامعة السويدي للتكنولوجيا،

وقام وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنبي، ووائل حمدي، نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لقطاع الهندسة والتشيد و البناء بمجموعة شركات السويدي إليكتريك، بتوقيع "اتفاقية تعاون استراتيجي".

ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى تعزيز الشراكة بين الشركتين وتعميق التعاون في تطوير وتنفيذ المشاريع والخدمات المستدامة عبر قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والصناعات والبنية التحتية مع التركيز الأساسي على الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الامارات العربية المتحدة و منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر وشمال إفريقيا.

كما وقع الاتفاقية الثانية وائل لطفي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، وهاني عبدالرحيم، رئيس مجلس ادارة شركة INTRO Sustainable Power and Utilities. ‎

و تهدف الاتفاقية إلي تعزيز التعاون بين الشركتين في تقديم حلول لمشروعات الطاقة المستدامة في قطاعات الطاقة المختلفة وذلك في اطار المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

كما وقع الثالثة وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، مع أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة إنبي على توطيد علاقاتها مع الجامعات المتخصصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وذلك نظرًا لما تتمتع به الشركة من خبرات واسعة في هذه المجالات، وإيمانًا منها بأهمية دمج المعرفة الأكاديمية مع التطبيق العملي. وتسعى إنبي من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تطوير القدرات الفنية للشباب، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، ومؤهلة لتحمل مسؤولية النهوض بقطاع البترول والغاز في مصر.