"pi network" تنخفض 35.5% إلى 1.13 دولار خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت العملة المشفرة "pi network" بنسبة 35.53% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 1.13 دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "pi network" أكثر من 506 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة.

وتصنف " pi network" على موقعها الرسمي بأنها تطبيق لعملة رقمية جديدة، ومن خلال العملة الرقمية يمكن للأشخاص تبادل القيمة، دون الحاجة إلى طرف ثالث أو وسيط موثوق به "المصرف أو البنك".

و تم إطلاقها في 2019 بهدف توفير عملة رقمية يمكن تعدينها عبر الهواتف الذكية بسهولة، دون الحاجة إلى معدات تعدين متقدمة أو استهلاك كبير للطاقة.

وقال المهندس مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات في حديثه لمصراوي في وقت سابق، إن " pi network" ما هي إلا أداة لاستغلال الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد العالمي لتحقيق منفعة لعدة أشخاص بعينهم من وراء هذا التطبيق.

ورأى أبو جمرة أن التطبيق يقوم بتعدين العملات الرقمية على أجهزة المستخدمين دون تحقيقهم لأي استفادة مادية مع جمع بياناتهم وإعادة استخدامها.

وأضاف أنه "فور تنزيل التطبيق على هاتفك سيتم استغلال الهاتف كأداة للتعدين ويمكنك ملاحظة ذلك في حال شعرت بارتفاع في درجة حرارة الهاتف نتيجة المجهود الزائد الذي يقوم به المعالج في عملية التعدين، فضلا عن جمع مختلف بيانات الهاتف".

وأوضح أن العملات الرقمية في حد ذاتها تكنولوجيا جديدة وتمثل بديل النقود في المستقبل، ولكن هناك نوعان من هذه العملات إما لها غطاء مالي مثل عملة الفيسبوك "ليبرا" أو عبارة عن تكنولوجيا معترف بها وأصبحت لها قيمة وسعر عالمي وتعود بالعائد على كافة مستخدميها، مثل البيتكوين.

أما " pi network" فهي أداة لاستغلال أجهزة المستخدمين للتعدين دون عائد مادي بالإضافة إلى جمع بياناتهم.

اقرأ أيضا:

خبراء يحذرون من تطبيق pi network للعملات الرقمية.. فما هو وكيف يعمل؟

ماذا تفعل عند نسيان الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية ؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد