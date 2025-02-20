"هواوي" تنفذ مشروعًا تجريبيًا للطاقة المتجددة بقطاع البترول المصري

كتب- أحمد والي:

تبدأ شركة "هواوي مصر" تنفيذ مشروع تجريبي في أحد مواقع الإنتاج بقطاع البترول المصري، يشمل استخدام الطاقة الكهروضوئية ونظام الشبكة الصغيرة والبطاريات، بهدف تقليص الاعتماد على المولدات العاملة بوقود الديزل لتوليد الكهرباء اللازمة لتغذية مجموعة من الآبار، ومن المقرر أن ينطلق المشروع خلال النصف الأول من 2025، على أن تتحمل "هواوي" جميع تكاليفه، وفق بيان من وزارة البترول.

ويأتي هذا المشروع في إطار مذكرة تفاهم وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع "هواوي مصر" لتعزيز مشروعات الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة المتجددة بقطاع البترول. ووقع الاتفاقية عن الوزارة الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، وعن "هواوي مصر" جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بالشركة.

ويعكس هذا التعاون توجه وزارة البترول نحو التحول الطاقي وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، كما يسهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة في البيئات الصعبة، ما قد يمهد الطريق لتوسيع استخدامها مستقبلاً.