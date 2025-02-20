إعلان

"هواوي" تنفذ مشروعًا تجريبيًا للطاقة المتجددة بقطاع البترول المصري

01:13 م الخميس 20 فبراير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد والي:

تبدأ شركة "هواوي مصر" تنفيذ مشروع تجريبي في أحد مواقع الإنتاج بقطاع البترول المصري، يشمل استخدام الطاقة الكهروضوئية ونظام الشبكة الصغيرة والبطاريات، بهدف تقليص الاعتماد على المولدات العاملة بوقود الديزل لتوليد الكهرباء اللازمة لتغذية مجموعة من الآبار، ومن المقرر أن ينطلق المشروع خلال النصف الأول من 2025، على أن تتحمل "هواوي" جميع تكاليفه، وفق بيان من وزارة البترول.

ويأتي هذا المشروع في إطار مذكرة تفاهم وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع "هواوي مصر" لتعزيز مشروعات الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة المتجددة بقطاع البترول. ووقع الاتفاقية عن الوزارة الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، وعن "هواوي مصر" جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بالشركة.

ويعكس هذا التعاون توجه وزارة البترول نحو التحول الطاقي وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، كما يسهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة في البيئات الصعبة، ما قد يمهد الطريق لتوسيع استخدامها مستقبلاً.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة هواوي مصر قطاع البترول المصري الطاقة المتجددة الطاقة الكهروضوئية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة