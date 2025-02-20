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"إيتيدا" تنظم ندوة حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أبحاث السوق

12:02 م الخميس 20 فبراير 2025

شركة إيتيدا

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كتبت- آية محمد:

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ندوة حول "استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاث السوق" يوم 25 فبراير بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، وتبدأ الندوة في الثالثة عصرًا.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة ندوات تكنولوجيا الإبداع للأمن السيبراني، وتُبَث الندوة إلى جميع مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

وتستهدف الندوة رواد الأعمال والمهنيين وطلاب الجامعات وحديثي التخرج، وتتناول كيفية سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية.

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شركة إيتيدا الذكاء الاصطناعي مركز الإبداع التكنولوجي
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