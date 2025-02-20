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مشروع مشترك بين وزارة البترول وشركة تكنيمونت الإيطالية لإنتاج وقود الطائرات المستدام

11:49 ص الخميس 20 فبراير 2025

اللقاء

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كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، ميكيللى كوارونى، السفير الإيطالى لدى القاهرة، وأليساندرو بيرنينى، الرئيس التنفيذى لشركة تكنيمونت الإيطالية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال البتروكيماويات الخضراء وخاصة وقود الطائرات المستدام "الساف"، وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع برنامج عمل لتنفيذ مشروع مشترك بين قطاع البترول والشركة الإيطالية فى مجال إنتاج وقود الساف.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025.

وأكد بدوى أن الشراكة بين مصر وإيطاليا تاريخية ونتج عنها تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح دولة منتجة لوقود الطائرات المستدام، حيث تم التنسيق المستمر مع وزارة البيئة فى تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار السفير الإيطالى إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تاريخية وأن هناك رغبة لتعزيز هذه الشراكة بما يفيد البلدين، ولفت إلى أن تنفيذ مشروع وقود الساف فى مصر لما تمتلكه من موارد لمدخلات هذه الصناعة سيمكنها من أن تصبح مورداً رئيسياً لهذا المنتج إلى الأسواق الأوروبية.

فيما أشار رئيس تكنيمونت إلى استعداد الشركة الكامل لتنفيذ مشروع وقود الساف فى مصر والإسراع به ليضاف إلى محفظة أعمالها فى مصر والتى تتضمن العمل فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى تعطش السوق الأوروبية لهذا المنتج.

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وزارة البترول شركة تكنيمونت الإيطالية إنتاج وقود الطائرات المستدام كريم بدوى
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