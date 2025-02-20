تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 9% منذ منتصف فبراير

كتب- وكالات:

قال مسؤول حكومي إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر تراجعت بمتوسط 9%، لتستقر عند مليار قدم مكعبة يوميًا منذ منتصف فبراير الجاري، مقارنة بـ1.09 مليار قدم مكعبة يوميًا نهاية يناير الماضي، بانخفاض قدره 90 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفقا لـ"العربية Business".

وأوضح المسؤول، أن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوعين الأول والثاني من فبراير لأسباب فنية، قبل أن تبدأ التدفقات اليومية في الاستقرار الجزئي اعتبارًا من 16 فبراير.

وفي سياق متصل، وقّعت مصر اتفاقيتين مع قبرص، على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، لتنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية المصرية، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، كما تستمر المفاوضات بين الجانبين لجلب المزيد من الغاز القبرصي إلى مصر.

وتعمل وزارة البترول المصرية على تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز عبر تكثيف خطط البحث والاستكشاف في المياه العميقة، بالإضافة إلى تطوير الحقول القائمة وحفر آبار جديدة خلال 2025-2026، كما اتفقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع الشركاء الأجانب على تسريع ربط الإنتاج الجديد على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية العام المالي 2024-2025، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.

وقدمت الحكومة حوافز جديدة للشركات الأجنبية، تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد واستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر الغاز المنتج حديثًا.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الحكومة تولي أولوية قصوى لسداد المستحقات الشهرية لشركات النفط الأجنبية وجدولة المستحقات السابقة، ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

ويُذكر أن مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" المصرية من جانب آخر.