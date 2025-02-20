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وزير الاستثمار: العلاقات المشتركة بين مصر وإسبانيا متميزة.. ونسعى لتعظيم الاستثمارات

12:42 ص الخميس 20 فبراير 2025

المهندس حسن الخطيب

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كتبت -داليا الظنيني:

شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، على عمق العلاقات المشتركة بين مصر وإسبانيا مؤكدا أنها "متميزة".

وقال الخطيب، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، إن العلاقات التجارية بين البلدين متوازنة، مشيدا بالتوافق السياسي في الموقفين المصري الإسباني.

واضاف: إننا نسعى لتعظيم الاستثمار المشترك بين مصر وإسبانيا، مؤكدًا أن رفع العلاقة الاستراتيجية بين البلدين معناه تعظيم التعاون في كل المجالات.

وواصل وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، "نعمل على تعظيم الاستثمارات بين مصر وإسبانيا وتفعيل أداء مجلس الأعمال المصري الإسباني".

ولفت الخطيب إلى أن مصر في السنوات العشر الماضية وضعت بنية تحتية قوية ومؤهلة لجذب استثمارات مراكز التصدير الإقليمية.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الداخلية مصر وإسبانيا مجلس الأعمال المصري الإسباني
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