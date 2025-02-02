تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 2 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4434 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4485 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3924 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3363 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 31395 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.