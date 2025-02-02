المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط وحيدًا بنهاية التعاملاات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 29917 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 28.24 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 28.65 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 56.90 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.40% إلى مستوى 30010 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضية.