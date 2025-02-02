خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، الحديد، واللحوم، والبيض البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار اللحوم والفول والدواجن اليوم بالأسواق

انخفاض الفلفل والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض السبيط ..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد