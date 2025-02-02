سعر الذهب اليوم يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 17 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2607 جنيهٌا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3351 جنيهٌا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3910 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4468 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.