انخفاض الفلفل والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، البطاطس، الفلفل، الملوخية، الخيار البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و 4.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشُا.

البطاطس تتراوح بين 6 و10 جنيه، بزيادة خمسين قرشٌا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و 9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6.5 و8.5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و 15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 13 و 19 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و 40 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.