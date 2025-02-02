سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2595 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3337 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3893 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4449 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 31140 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.