كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقٌا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-2-2 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4449 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3893 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3337 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2595 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1854 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 138367 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 31140 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، لمعرفة أخبار الذهب اضغط (هنا)