خبير اقتصادي: الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أنه كلما تأخرنا في الإصلاح الاقتصادي يصبح الإصلاح تكلفته أعلى، مشيرا إلى أن لدينا دين عام كبير وتضخم وخلل هيكلي في آلية اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، موضحا أن الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي.

وأضاف هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن العبرة ليست بحجم الدين ولكن بالقدرة على السداد وهناك دول كبرى مثل الصين وأمريكا عليها ديون ولكن عندها القدرة على السداد، لافتا إلى أن سبب العجز المالي هو طباعة النقود والإنفاق حكومي أكثر من اللازم.

وأشار هاني توفيق، إلى أن الإشكاليات الاقتصادية مرتبطة بحجم الدين ولس مدى القدرة على سداده وحجم العجز الداخلي بالجنيه المصري يزداد يوميا، موضحا زيادة المعروض من الجنيه المصري مع ضعف الإنتاج يتسبب في زيادة التضخم.

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