باستثمارات 220 مليون دولار..."موبكو" و"تيسن كروب أودا مصر" تتعاونان لتطوير أول مشروع من نوعه في أفريقيا

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع شركتا مصر لإنتاج الأسمدة MOPCO مع شركة "تيسن كروب أودا" مصر اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ مشروع استرجاع ثانى أكسيد الكربون بشركة موبكو كأول مشروع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ورفع كفاءة مصنع الأمونيا التابع للشركة ، وتطوير مصانع اليوريا الثلاثة وتأهيلها لإنتاج TGU اللازم لإنتاج Add blue الذى يستخدم لإزالة الأكاسيد النيتروجينية الضارة من عوادم محركات المركبات وتقليل ثانى أكسيد الكربون بحوالى 150 الف طن سنويًا باستثمارات 220 مليون دولار.

وبحسب بيان الوزارة فإن ذلك جاء بحضور إبراهيم مكى، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وناديا هاكانسون، رئيسة شركة تيسن كروب اودا الألمانية، خلال المشاركة فى معرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025.

ووقع الاتفاقية المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو و Thomas Kufahl المدير العام لشركة thyssenkrupp Uhde Egypt ، ويهدف مشروع استرجاع ثانى أكسيد الكربون إلى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من مصنع الأمونيا، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة إنتاج اليوريا، وتحسين استخدام الغاز الطبيعى ، ويشمل الاتفاق إجراء دراسات الجدوى الهندسية والتصميمات التفصيلية للمشروع، وتقديم الدعم الفنى لعملية التنفيذ ، ويستهدف تخفيض نسبة 10% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الأمونيا ، وزيادة إنتاج اليوريا بنسبة 10% من المصانع الحالية.

وأوضح أحمد محمود رئيس موبكو ، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة مصانع موبكو وتقليل التأثير البيئى، ويأتى فى إطار جهود تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة التشغيل، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافها فى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الإنتاجية.

وأضاف "نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيثمر عن نتائج إيجابية، مما يساهم فى تحقيق أهداف الاستدامة وتطوير صناعة الأسمدة فى مصر".