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شركة خدمات البترول البحرية تبحث فرص التعاون مع إيني الإيطالية

10:35 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتبت- دينا كرم:

التقى عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية، بعدد من مسؤولي شركة إيني، فرانسيسكو جاسبري المدير العام، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام، وذلك لمناقشة فرص التعاون في المشروعات البحرية المستقبلية محليًا وعالميًا.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك خلال زيارة عمرو بدوي، لجناح شركة إيني الإيطالية، في إطار فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجيبس 2025”.

كما استعرض عمرو بدوي، الإمكانات التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها PMS، بما في ذلك أحدث التقنيات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإنشاءات والخدمات البحرية.

كما بحث الجانبان إمكانيات التكامل في العمليات البحرية والبنية التحتية وخدمات الطاقة المستدامة، مع التأكيد على تقديم الدعم الكامل لشركة PMS لتعزيز توسعها في الأسواق المحلية والدولية.

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