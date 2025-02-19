إيجاس توقع بروتوكول تعاون مع سيمنس لتعزيز حلول الطاقة في مصر

كتبت- دينا كرم:

شهد يس محمد، العضو التنفيذى المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية -إيجاس- توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى تاون جاس والشركة الألمانية سيمنس للصناعات كبداية لشراكة استراتيجية جديدة.

وجاء ذلك بحسب بيان الوزارة على هامش مؤتمر ومعرض مصر للطاقة ايجيبس 2025، ويهدف هذا التعاون إلي تعزيز القدرات وتقديم الحلول المبتكرة لقطاع الطاقة والاستفادة من القدرات البشرية والفنية واللوجيستية لدى الشركتين وايضا الدعم الفنى اللازم فى لجميع المشروعات المشتركة ولا سيما لوحات التحكم الخاصة بمحطات الجهد المنخفض والمتوسط وأنظمة الاسكادا.

وقام بتوقيع مذكره التفاهم اليوم محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس ومصطفي الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركه سيمنس مصر.