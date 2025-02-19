توتال الفرنسية تبحث ربط إنتاجها من الغاز بالحقول القبرصية وتوجيهه إلى تسهيلات الإسالة المصرية

كتبت- دينا كرم:

بحثت شركة توتال الفرنسية إمكانية ربط إنتاج توتال من الغاز الطبيعي بالحقول القبرصية وتوجيهه إلى تسهيلات الإسالة المصرية بغرض التصدير، مع تخصيص جزء منه للسوق المحلي، مؤكدة أن مصر تمثل الخيار الأفضل لوجستيًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال لقاء يس محمد، لعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع جيان جايليت نائب رئيس توتال للبحث والاستكشاف بشمال إفريقيا والوفد المرافق له، خلال فعاليات إيجبس 2025، بحضور أسامة السمنودى نائب العمليات بايجاس، حيث تم استعراض أنشطة الشركة الفرنسية في مصر وخططها المستقبلية.

وأكد المهندس يس محمد خلال الاجتماع أهمية التكنولوجيا الحديثة التى تتميز بها توتال وتوظيفها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشددًا على أن الشراكات الاستراتيجية القائمة على تبادل الخبرات والتقنيات المتطورة من شأنها تحقيق لاستفادة المشتركة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كما أشاد نائب رئيس توتال، بتوجيهات وزير البترول بتشجيع الاستثمارات الاجنبية مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى سرعة البدء فى الاجراءات التنفيذية للاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها خلال المؤتمر والخاصة بحقل كرونوس، حيث يرى أن المشروعات فى مصر تنبأ بتحقيق أرباح واعدة.

من جانبه وعد السمنودى بتنفيذ الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بناء على توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية.