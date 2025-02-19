الأسعار والمواصفات.. ريلمي تطلق أول هاتف لها صُنع محليا

كتبت- دينا خالد:

أطلقت شركة ريلمي، أول هاتف محمول لها صُنع محليا، بأسم realme C75، حيث أتاحت الشركة الطلب المسبق له بدءا من اليوم 19 فبراير، بحسب بيان لها.

المواصفات

حصل realme C75 على تصنيف IP69 الأعلى في مقاومة الماء والغبار، حيث يمكن للهاتف الصمود أمام الماء حتى عمق 2 متر، وحماية عسكرية حيث انه مقاوم للخدوش.

ضمان محلي لمدة 24 شهرًا وضمان شاشة لمدة 6 أشهر ساري حتى 1 أبريل.

بطارية بسعة 5828mAh ، مدعومة بشاحن بقوة 45W.

ومزود الهاتف بشريحة Helio G92 MaX، التي تصل سرعتها إلى 2GHz، مما يوفر تجربة لعب سلسة وثابتة بمعدل 60 إطارًا في الثانية في MLBB.

وتصل سعة الهاتف إلى 8GB من الذاكرة العشوائية و16GB من التخزين الإضافي.

الأسعار

وحددت الشركة سعر realme C75 بمواصفات 128GB + 8GB بسعر 9,299 جنيه.

و realme C75 بمواصفات 256GB + 8GB بسعر 10,299جنيه.