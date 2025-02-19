"ميتسوبيشي" تبحث مع وزارة البترول فتح آفاق جديدة للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة

كتبت- دينا كرم:

بحثت شركة ميتسوبيشي العاملة بمجال تكنولوجيا إزالة والتقاط الكربون، مع وزارة البترول مشروعات تكنولوجيا إزاله الكربون من الحقول عن طريق توربينات غازيه تعمل بالهيدروجين واخري تعمل بالأمونيا الخضراء بالإضافة إلى توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونية.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا بين قطاع البترول المصرى والشركة بحضور صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للبترول، وأسامة السمنودى، نائب العمليات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، نيابة عن يس محمد العضو المنتدب التنفيذي .

وخلال اللقاء، أكد صلاح عبد الكريم ضرورة الانتقال من الوقود الاحفورى إلى مزيج متوازن للطاقة و التزام الهيئة بكافة معايير كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج مع الحرص على التكامل بين الشركات المحلية و الشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف لافتا إلى اتباع الهيئة تقنيات وتكنولوجيا متقدمة وحلول متطورة في هذ المجال.

وأكد السمنودي نائب إيجاس على إتاحة فرص التعاون في مجالات تحسين كفاءة استخدام الغاز الطبيعي، وتطوير حلول مستدامة لتقليل الانبعاثات من خلال الربط بين بيانات الشركات لقياس الانبعاثات الكربونية بهدف زيادة كفاءة الطاقة و تعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون, والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن التعاون مع ميتسوبيشي يعزز هذه الجهود بالتوسع بمشروعات الهيدروجين واحتجاز وتخزين الكربون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة العالمية، وفتح افاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة لضمان استقرار وتطوير قطاع الغاز والطاقة في مصر.