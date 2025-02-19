المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.94% بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.94% إلى مستوى 30875 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.



وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.05%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.



و سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 196.47 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 73.19 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 123.27 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.50% إلى مستوى 30587 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.







