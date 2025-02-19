إعلان

ماذا تفعل عند نسيان الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية ؟

03:25 م الأربعاء 19 فبراير 2025

المحفظة الإلكترونية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

يعتمد الكثير من المواطنين على المحافظ الإلكترونية في معاملاتهم اليومية، ولكن قد يواجه البعض مشكلة نسيان الرقم السري، مما يمنعهم من الوصول إلى أموالهم، فماذا تفعل في حال نسيان الرقم السري الخاص بمحفظتك؟

تتيح شركات المحمول الأربعة "إي آند، فودافون، وأورنج، "وي"" طرق لتغيير الرقم السري في حال نسيانه ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الطريقة الخاصة بكل شركة.

لعملاء "إي آند" كاش

اطلب #8*777*

اختر نسيت الرقم السري.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

وقم بإنشاء رقم سري جديد مكون من 6 أرقام، مع تجنب الأرقام المتسلسلة أو المتشابهة.

لعملاء أورنج كاش

اطلب #7115#

اختر إدارة الحساب ثم الضبط.

اضغط على نسيت الرقم السري.

أدخل الرقم القومي، وستصلك رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت.

قم بتغييره برقم جديد مكون من 6 أرقام غير متكررة أو متتالية.

لعملاء فودافون كاش

اطلب #12*9*

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

قم بإنشاء رقم سري جديد مكون من 6 أرقام غير متسلسلين أو متشابهين باللغة الإنجليزية.

لعملاء "وي باي"

اتصل بخدمة عملاء "We" على الرقم 565.

اطلب إعادة تعيين كلمة المرور.

وسيتم التحقق من هويتك من خلال بعض الأسئلة، ثم سيساعدك موظف خدمة العملاء في إنشاء رقم سري جديد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نسيان الرقم السري المحفظة الالكترونية المحافظ الإلكترونية شركات المحمول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.94% بختام جلسة اليوم

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات