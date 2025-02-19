ماذا تفعل عند نسيان الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية ؟

كتبت- آية محمد:

يعتمد الكثير من المواطنين على المحافظ الإلكترونية في معاملاتهم اليومية، ولكن قد يواجه البعض مشكلة نسيان الرقم السري، مما يمنعهم من الوصول إلى أموالهم، فماذا تفعل في حال نسيان الرقم السري الخاص بمحفظتك؟

تتيح شركات المحمول الأربعة "إي آند، فودافون، وأورنج، "وي"" طرق لتغيير الرقم السري في حال نسيانه ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الطريقة الخاصة بكل شركة.

لعملاء "إي آند" كاش

اطلب #8*777*

اختر نسيت الرقم السري.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

وقم بإنشاء رقم سري جديد مكون من 6 أرقام، مع تجنب الأرقام المتسلسلة أو المتشابهة.

لعملاء أورنج كاش

اطلب #7115#

اختر إدارة الحساب ثم الضبط.

اضغط على نسيت الرقم السري.

أدخل الرقم القومي، وستصلك رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت.

قم بتغييره برقم جديد مكون من 6 أرقام غير متكررة أو متتالية.

لعملاء فودافون كاش

اطلب #12*9*

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

قم بإنشاء رقم سري جديد مكون من 6 أرقام غير متسلسلين أو متشابهين باللغة الإنجليزية.

لعملاء "وي باي"

اتصل بخدمة عملاء "We" على الرقم 565.

اطلب إعادة تعيين كلمة المرور.

وسيتم التحقق من هويتك من خلال بعض الأسئلة، ثم سيساعدك موظف خدمة العملاء في إنشاء رقم سري جديد.