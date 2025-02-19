شل مصر تؤكد التزامها وريادتها في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المستدام

كتبت- دينا كرم:

أكدت شركة شل مصر التزامها وريادتها في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المستدام خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025" والذي شهد حفل توزيع جوائز برنامج "شل إن إكسبلوررز" (NXplorers) وبرنامج "انطلاقة مصر"، وهو الحدث الذي تصدر المشهد خلال هذا المعرض الهام.

وتسعى شل من خلال برامج الاستثمار المجتمعي الرائدة مثل شل إن إكسبلوررز وانطلاقة مصر لصقل مهارات وقدرات الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة ورواد الأعمال، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والأدوات والمنصات اللازمة التي تتيح لهم تحقيق تغيير ملموس، بحسب بيان للشركة اليوم جوائز "شل إن إكسبلوررز" تكرم ألمع العقول المبتكرة من الشباب

واحتفلت شل خلال مراسم توزيع جوائز "شل إن إكسبلوررز" والتي أقيمت على هامش معرض إيجبس 2025، بالشباب المصري المبتكر الذي يمتلك مستقبلًا واعدًا، تقديرًا لقدرتهم على معالجة العديد من تحديات الاستدامة التي نشهدها على أرض الواقع بصورة عملية، من خلال التفكير الإبداعي العلمي والمنهجي.

وقد شهدت مسابقة هذا العام مشاركة أكثر من 160 شابًا، وحضور اكثر من 75 مشاركاً يمثلون 13 فريقاً.

وبعد عملية اختيار دقيقة، وصلت 6 فرق للتصفيات النهائية لهذه المسابقة، وفاز فريق "إيكو سيف" بجائزة "شل إن إكسبلوررز" هذا العام، لقيامه بتطوير أسلوبًا مبتكراً في تقليل الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على الصحة العامة بنسبة تتراوح بين 50-70% بحلول عام 2028، وذلك في منطقة منشية ناصر بالقاهرة.

يعتمد منهج فريق "إيكو سيف" في إقامة مراكز بحثية حديثة لتقنيات إعادة التدوير ويدعو إلى تعديل التشريعات لمكافحة إنشاء ورش معالجة وإنتاج البلاستيك غير القانونية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وجامعي القمامة غير الرسميين.

وفي النهاية، يسعى الفريق لتحويل المنطقة الملوثة إلى مكان حضاري يجسد التقدم والاستدامة مع أقل أضرار ممكنة للنفايات البلاستيكية.

قالت هبة الكرار، مديرة الاتصالات والاستثمار المجتمعي في شل مصر، إن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والمنصات والمعرفة التي تساعدهم على التفكير التحليلي والنقدي، والعمل الجماعي، واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول للابتكار.

وأضاف أن الأفكار والحلول التي تم تقديمها هذا العام تثبت أن شباب مصر مستعدون لقيادة مسيرة الاستدامة وتحول قطاع الطاقة. ولذلك تلتزم شل برعاية هذه المواهب وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى برامج فعلية لها تأثير حقيقي وواسع على أرض الواقع.

تم إطلاق برنامج شل إن إكسبلوررز NXplorers عام 2017، ومنذ ذلك الحين شارك فيه آلاف الطلاب من جميع أنحاء مصر، مما ساعدهم على تطوير حلول تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).

وبالإضافة لجوائز "شل إن إكسبلوررز"، تم استعراض جهود ست شركات ناشئة واعدة شاركت في برنامج شل "انطلاقة مصر" وذلك في جناح شركة شل بالمعرض حيث أتيحت لهم الفرصة لتقديم أعمالهم المبتكرة أمام قادة الصناعة والمستثمرين وصناع القرار.

وتعمل هذه الشركات الناشئة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، الرعاية الصحية، وحلول التنقل الكهربائي، وهي تقود الجهود نحو تحقيق النمو الاقتصادي ونماذج الأعمال المستدامة.

وقال أحمد الجابري، مدير الأداء الاجتماعي في شل مصر،إن ريادة الأعمال تعتبر قوة دافعة قوية لتعزيز المرونة الاقتصادية والابتكار.

ومن خلال برنامج انطلاقة، يتم تزويد رواد الأعمال الشباب في مصر بالموارد والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتمكينهم من تأسيس شركات قابلة للتوسع وتتمتع بتأثير واسع وملموس.