باستثمارات 7 مليارات دولار.. البترول توقع إتفاقية لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة

كتبت- دينا كرم:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع وزارة الاستثمار وشركة شارد كابيتال الإنجليزية الاتفاق الإطاري لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن تم توقيع الاتفاق بحضور ومشاركة كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، و السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، وجيمس لويس مؤسس والرئيس التتفيذي لشركة شارد كابيتال الإنجليزية وعبد الهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية و شركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة .

ووقع الاتفاق إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية.

وأكد بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع سيعمل علي تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مدخلات الانتاج للصناعة علاوة علي مايوفره إنشاء المجمع من فرص وإسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين.

ولفت بدوي إلي أن المجمع الجديد يتبني التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق أعلى المعايير البيئية، فضلا عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.