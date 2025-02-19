اتفاقيتين باستثمارات 13.5 مليون دولار لزيادة إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية

كتبت- دينا كرم:

وقع كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة IPR العالمية واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول و شركة HBS التونسية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024.

ويضمن تعديل اتفاقية التزام منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وضخ الشريك لاستثمارات 10 ملايين دولار وحفر 4 آبار تنموية وسداد منحة توقيع قدرها 3 ملايين دولار .

ووقع اتفاقية منطقة يدما مع الوزير صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور محمود دبوس رئيس شركة IPR .

وتقضى اتفاقية التزام منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS التونسية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بضخ الشريك لاستثمارات حوالى 3.5 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وبئر استكشافية وسداد منحة توقيع قدرها 2 مليون دولار.

وقع اتفاقية منطقة جنوب الضبعة الوزير المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وطارق بوشماوي مديرعام شركة HBS .