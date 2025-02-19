إعلان

اتفاقيتين باستثمارات 13.5 مليون دولار لزيادة إنتاج البترول الخام بالصحراء الغربية

02:19 م الأربعاء 19 فبراير 2025

جانب من الاتفاقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:
وقع كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة IPR العالمية واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول و شركة HBS التونسية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024.

ويضمن تعديل اتفاقية التزام منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وضخ الشريك لاستثمارات 10 ملايين دولار وحفر 4 آبار تنموية وسداد منحة توقيع قدرها 3 ملايين دولار .

ووقع اتفاقية منطقة يدما مع الوزير صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور محمود دبوس رئيس شركة IPR .

وتقضى اتفاقية التزام منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS التونسية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بضخ الشريك لاستثمارات حوالى 3.5 مليون دولار وحفر 4 آبار تنموية وبئر استكشافية وسداد منحة توقيع قدرها 2 مليون دولار.

وقع اتفاقية منطقة جنوب الضبعة الوزير المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وطارق بوشماوي مديرعام شركة HBS .

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إنتاج البترول الصحراء الغربية كريم بدوى وزير البترول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات