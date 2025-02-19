شركة مصر للصيانة توقّع 3 مذكرات تفاهم خلال إيجبس 2025

كتبت- دينا كرم:

وقّعت شركة مصر للصيانة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Emerson Egypt LLC، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز التحول الرقمي من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال أنظمة القياس المتكاملة.

وتتضمن الاتفاقية مشروعات قياسات مستويات الخزانات ومراقبة الانبعاثات الناتجة عن عمليات الاحتراق، ما يعكس التزام الشركتين بالابتكار والاستدامة، هذا التعاون يمثل خطوة هامة في مسيرة شركة مصر للصيانة لدعم قطاع البترول والطاقة في مصر، من خلال توفير حلول تقنية متقدمة تقلل من الأثر البيئي وتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.



كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركه HUAWEI بهدف التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وجاء ذلك خلال فعاليات إيجبس 2025.



الاتفاقية تسعى إلى الاعتماد علي الطاقة المتجددة والنظيفة واستخدام التطبيقات المختلفة للتحول الرقمي في تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الشمسية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة QATAR High Speed Group، لبناء واستكمال وصيانة مبنى تجاري في بركة العوامر وبهدف استكشاف فرص الاستثمار في مصر وخارجها. يركز هذا التعاون على تنفيذ مشاريع صيانة مشتركة، وتبادل الموارد، والتوسع في الأسواق، مما يعزز مكانة الشركة داخل وخارج مصر.