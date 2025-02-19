الذهب يسجل مكاسب قياسية خلال اليوم.. خبراء يوضحون الأسباب

كتبت- آية محمد:

سجل الذهب مكاسب قياسية في السوق المصري خلال تعاملات اليوم لأول مرة منذ 11 شهرا من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وسط قفزات عالمية.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات اليوم إلى 4170 جنيهًا للجرام مقابل 4148 بالتعاملات الصباحية.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الذهب عالميًا.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 2945 دولار للأونصة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأوضح نجيب، أن السوق المحلي مفتوح على الخارج وبالتالي يتأثر مباشرة بزيادة الأسعار العالمية وسط زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتوقع نجيب، أن تستمر الأسعار في الارتفاع تدريجيًا سواء على المستوى العالمي أو المحلي في الأيام المقبلة.

ملاذ آمن

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب تواصل الصعود نتيجة زيادة الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية، وفقًا لما تم نشره على منصة"آي صاغة".

بالإضافة إلى أن استمرار الحرب التجارية والضبابية في الأسواق تعزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

وأضاف إمبابي، أن الأسواق لا تزال تراقب تطورات التعريفات الجمركية المتبادلة وتأثيرها على التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت أكثر غموضًا مع تزايد التأخيرات والاستثناءات، مما يعزز دور الذهب كمخزن للقيمة.

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