ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية ليسجل مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم بعد أن ارتفع بنسبة 0.23% إلى نحو 2942.8 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الذهب سجل أعلى قمة تاريخية له في 10 فبراير الماضي مسجلا نحو 2900 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الذهب محليًا حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4148 جنيهًا للجرام، خلال التعاملات الصباحية اليوم، فيما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 33180 جنيهًا.

وقد أرجع خبراء الذهب في حديثهم السابق لمصراوي صعود سعر الذهب العالمي إلى التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في حديثه السابق لمصراوي، إن الارتفاع في أسعار الذهب العالمية يرجع إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية،، ووجود حالة عدم استقرار التي جعلت الكثير من الناس يتجهون إلى الذهب كوسيلة لحفظ أموالهم.