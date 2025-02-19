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"طلعت مصطفى" تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 504 مليار جنيه خلال 2024

11:39 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

مجموعة طلعت مصطفى

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كتبت- أمنية عاصم:


أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفاع قيمة المبيعات التعاقدية للمجموعة إلى 504 مليارات جنيه خلال 2024 مقابل 142.8 مليار جنيع عن العام الأسبق 2023.


ووفق الإفصاح المرسل اليوم من الشركة للبورصة، جاء ذلك حول النشرة الإخبارية الصادرة من المجموعة البحثي Board Consulting" لعام 2024 والتي ذكرت المبيعات المحققة للشركات العقارية الكبرى فى مصر خلال عام 2024 باستحواذ المجموعة على أكبر حصة من المبيعات في خلال عام 2024 والتي بلغت نسبتها43%.


وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل الجزء الأكبر من إجمالي حصة السوق والتي تقدر بنحو 1.17 تريليون جنيه، وهذه النتيجة هي شهادة قوية على فعالية الاستراتيجية الحالية للمجموعة وتقدير العملاء الذي تتمتع به.



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مجموعة طلعت مصطفى مبيعات تعاقدية الشركات العقارية الكبرى
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