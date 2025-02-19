76 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطى، والمكرونة السويسي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة جنيهين.



سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.



سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا.



سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة جنيهين.







