وزير البترول يبحث مع اليمن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والتعدين

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع سعيد الشماسي، وزير النفط والمعادن اليمني والوفد المرافق، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين فى مجالات البترول والتعدين، حيث اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث هذه الفرص وتحديد المجالات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن ذلك جاء بحضور محمد سمير، مدير عام المكتب الفنى ورئيس وحدة التعاون الدولي، على هامش المشاركه فى فاعليات مؤتمر مصرى الدولى للطاقة "ايجبس 2025".

وأكد بدوي خلال المباحثات أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى بما لديه من خبرات فى أنشطة البترول والغاز الطبيعي والتعدين على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لدولة اليمن الشقيق بما يحقق المنافع الاقتصادية لكلا الشعبين فى البلدين.

ومن جانبه ، وجه سعيد الشماسى الشكر لمصر الشقيقة على دعمها المستمر لدولة اليمن ، مشيراً إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات شركات البترول المصرية وتكوين شراكات فى انشطة التعدين، خاصة وأن هناك مقومات لتحقيق ذلك فى كلا البلدين من ثروات تعدينية وموانئ على ساحل البحر الأحمر.