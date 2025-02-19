سعر الذهب اليوم يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت-دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 8 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2765 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3555 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4148 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4740 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33180 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147414 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 2932 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.