وزير البترول يبحث مع شركة شل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد من شركة شل العالمية، لاستعراض أنشطة الشركة الحالية والخطط المستقبلية في انشطة البحث والاستكشاف ، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الوفد ضم ايفان تان، نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الآبار والاستكشاف، وداليا الجابرى، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل مصر وسوزان كوجان نائب رئيس الشركة للاستكشاف، وكيلى هاو نائب رئيس الشركة للغاز المسال، بحضور معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأوضح بدوى، أن هناك فرص استكشاف جيدة لتحقيق قصص نجاحات جديدة فى ضوء حزمة الحوافز التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية ، لافتاً إلى ان النتائج التى تحققت خلال الفترة الاخيرة كان نتاج فترة عمل طويلة تعاون فيها عدد كبير من الشركات وان النجاح الذى تحقق فهو نجاح للجميع.