"تاون جاس" تجدد مذكرة تفاهم لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل برومانيا

كتبت- دينا كرم:

جددت شركة تاون جاس المصرية، مذكرة التفاهم الخاصة بقيام الشركة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل برومانيا، حيث أكدت الشركة الرومانية سعيها لإيجاد مزيد من الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر، بما يعكس الثقة في الخبرات المصرية الواسعة وكوادرها الماهرة بما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر.

وجاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الهامة أجراها محمد فتحى، رئيس شركة تاون جاس، خلال فعاليات إيجبس 2025، مع الشركات الأجنبية العاملة بمجال الغاز الطبيعى ونشاط توصيل الغاز لبحث سبل التعاون المشترك ومتابعة للموقف التنفيذى للاتفاقيات الكبرى، كما تم عقد اجتماع برئاسة يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس، بحضور كل من اوليفيا توادرون، سفيرة دولة رومانيا بجمهورية مصر العربيه، والسيد ايون رئيس شركة ترانس جاس الرومانيه، ومحمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس ومجموعة من رؤساء شركات الغاز بدولة رومانيا.

و جدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) كانت قد وقعت عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل رومانيا، بعد أن تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول، فى هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل فى هذا المجال داخل أوروبا.