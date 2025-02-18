"Grok 3".. إيلون ماسك يطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي فما هو؟

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة "xAI" ، التابعة لإيلون ماسك، إطلاق "Grok 3"، وهو أحدث إصدار من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها الشركة، وذلك ضمن تحديثات جديدة لتطبيقات "Grok" على نظام "iOS"، وإصدار الويب.

و" Grok" هو بوت ذكاء اصطناعي طورته شركة " xAI"، ويعمل بشكل رئيسي على منصة إكس "X" التي كانت تعرف سابقًا باسم تويتر.

ويقوم "Grok" بالإجابة على الأسئلة، وتحليل النصوص، وحل المشكلات في مجالات متنوعة مثل الرياضيات، العلوم، والبرمجة.

وهو يعد منافساً لأنظمة مثل "GPT-4" من "OpenAI" و"Gemini" من "Google".

ومن مميزات "Grok 3" أنه تم تطويره باستخدام مركز بيانات ضخم في ولاية "ممفيس" الأميركية ويحتوي على 200 ألف وحدة معالجة رسومية "GPU"، مما سمح بتحسين قدراته الحسابية بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالإصدار السابق " Grok 2".

ويعتمد النموذج على قاعدة بيانات موسعة شاملة مستندات قانونية من ملفات المحاكم، مما يجعله أكثر دقة في تقديم المعلومات.

ويتوفر "Grok 3" بعدة إصدارات مثل " Grok 3 mini"، الذي يعمل بسرعة أكبر ولكنه أقل دقة، كما طرحت " xAI" إصدارات متخصصة مثل "Grok 3 Reasoning"و" Grok 3 mini Reasoning"، المصممة لحل المسائل الرياضية والعلمية وبرمجة الحاسوب، وذلك عبر تقنيات تحليل متقدمة تقلل من الأخطاء في الاستنتاجات.

ويوجد به ميزة "Deep Search"، وهي تقنية بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجري مسحا لمحتوى الإنترنت ومنصة "إكس"، للحصول على إجابات دقيقة بناءًا على الأسئلة المطروحة.

وتعتبر هذه الميزة منافساً مباشراً لخدمة "Deep Research" من "OpenAI".

ويتوفر " Grok 3" للمشتركين في خدمة "X Premium+"، بينما تقدم "xAI" اشتراكًا جديدًا تحت اسم "Super Grok"، بسعر 30 دولارًا شهريًا أو 300 دولار سنويًا.

ويوفر هذا الاشتراك الوصول إلى استفسارات غير محدودة عبر "Deep Search"، مع تحسينات في تحليل البيانات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.