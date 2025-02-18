إنـبي و"IBM" توقعان اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع البترول والغاز

كتبت- دينا كرم:

وقع وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبى، مع السيد تامر أبو العزم، الشريك التنفيذي ل IBM للاستشارات مصر، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاعات البترول والغاز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان الوزارة، تسعى هذه الاتفاقية إلى دمج خبرات شركة إنبي في مجالات البترول والغاز مع الخدمات الاستشارية المتقدمة التي توفرها شركة IBM في مجال التحول الرقمي.

و يأمل الطرفان في تحقيق نقلة نوعية تسهم في تعزيز الابتكار، ورفع مستوى التقنية المستخدمة في صناعة البترول والغاز من خلال هذه الشراكة، مما يدعم استدامة هذه الصناعة المهمة ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.