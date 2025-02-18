"إنبي" توقع اتفاقية تعاون مع "أفيفا" لتعزيز الابتكار في قطاع البترول والغاز

كتبت- دينا كرم:

وقعت شركة إنبي مع شركة أفيفا اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون في مجال الاستشارات الفنية ونظم البرمجيات في قطاعي البترول والغاز، بالإضافة إلى خدمات التدريب، وذلك في إطار سعي الطرفين لتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في العمليات المختلفة.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025، ووقع الاتفاقية محمد أبو المجد، مساعد رئيس مجلس الإدارة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ونايف بو شايا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أفيفا.

كما أبرمت إنبي مذكرة تفاهم مع شركة أفيفا العالمية، الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تدريب كوادر إنبي والاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات في برامجها التدريبية.

وتتضمن مذكرة التفاهم بناء تعاونٍ وثيق في مجالات التدريب وتطوير البرامج، كما يشمل توفير خدمات التدريب، وتطوير المناهج، وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة وفعالية، وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين على برامجها، مما يضمن تقديم تدريب عالي الجودة، وفقاً للمعايير العالمية مما سيساهم في الارتقاء بمستوى كفاءة موظفي إنبي، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.