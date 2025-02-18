إعلان

"إنبي" توقع اتفاقية تعاون مع "أفيفا" لتعزيز الابتكار في قطاع البترول والغاز

03:21 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

وقعت شركة إنبي مع شركة أفيفا اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون في مجال الاستشارات الفنية ونظم البرمجيات في قطاعي البترول والغاز، بالإضافة إلى خدمات التدريب، وذلك في إطار سعي الطرفين لتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في العمليات المختلفة.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025، ووقع الاتفاقية محمد أبو المجد، مساعد رئيس مجلس الإدارة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ونايف بو شايا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أفيفا.

كما أبرمت إنبي مذكرة تفاهم مع شركة أفيفا العالمية، الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تدريب كوادر إنبي والاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات في برامجها التدريبية.

وتتضمن مذكرة التفاهم بناء تعاونٍ وثيق في مجالات التدريب وتطوير البرامج، كما يشمل توفير خدمات التدريب، وتطوير المناهج، وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة وفعالية، وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين على برامجها، مما يضمن تقديم تدريب عالي الجودة، وفقاً للمعايير العالمية مما سيساهم في الارتقاء بمستوى كفاءة موظفي إنبي، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إنبي شركة أفيفا الغاز البترول معرض إيجيبس 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟