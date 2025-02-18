"شلمبرجير" تستعد لبدء العمل في تنمية الحقول المتقادمة بمصر

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع طارق رزق، رئيس شركة شلمبرجير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، خاصة مشروعات تنمية وزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة.

وأضاف بيان من الوزارة اليوم، أن شركة شلمبرجير تسعى للبدء فى العمل فيها خلال الفترة المقبلة، وكذلك أنشطة البحث السيزمى فى مناطق خليج السويس والبحر المتوسط وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

جاء ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها وزير البترول على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2025".

وخلال اللقاء، قدم طارق رزق ووفد شركة شلمبرجير التهنئة لوزير البترول والثروة المعدنية على التوقيع الذي تم بين مصر وقبرص خلال افتتاح المؤتمر، وأوضحوا أن هذا الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً لمصر وقبرص بل ونجاح للمنطقة ككل.

وأوضح بدوى، أن هناك تعاون كبير من الجميع والعمل على تحويل التحديات إلى فرص ، مشيداً بالتزام الشركاء بالعمل في مصر، لافتا إلى أن هناك دعم لا محدود للشركات وتحفيزهم لتكثيف أعمالهم في مصر.