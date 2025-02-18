على هامش "إيجبس".. شراكة استراتيجية بين مصر ورومانيا في مشروعات الغاز الطبيعي

كتبت- دينا كرم:

وقّع يس محمد، العضو التنفيذي المنتدب للشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، التجديد علي مذكرة التفاهم مع شركة ترانس جاس الرومانية لبحث التعاون المشترك فى مجال أنشطة توصيل الغاز الطبيعى، التى كان قد تم توقيعها أكتوبر الماضي كما تسعى الشركة الرومانية إلى إيجاد مزيد من الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ايجيبس 2025، حيث حضر اللقاء محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس، والمهندس خضير نائب التخطيط والمشروعات لشركة إيجاس، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) كانت قد وقعت عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل رومانيا، بعد أن تم اعتماد شركة تاون جاس التابعة لقطاع البترول، فى هيئة الطاقة الرومانية (ANRE) كمقاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كأول شركة مصرية تعمل فى هذا المجال داخل أوروبا.

وأكد يس محمد، خلال اللقاء علي ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع حيث أن التعاون الروماني يعد شراكة استراتيجية تعكس الثقة في الخبرات الواسعة لشركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية وكوادرها الماهرة بما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر.

وأوضح محمد، أن هناك عدد من المشروعات التى لاتزال قيد الدراسة وتنتظر التمويل اللازم لتدخل إلى حيز التنفيذ، و قد تم الاتفاق على التواصل مع نيابة التخطيط والمشروعات بايجاس لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المستقبل.

ولفت محمد، إلى أن الشركاء في رومانيا ممثلين في شركتي ترانس جاس و سيز جاس، يربطنا بهما علاقات تعاون متميزة تطورت لشراكات استراتيجية.