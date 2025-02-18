"الاتصالات" تطلق 3 خدمات للتبرع بسهولة عبر منصة "مصر الرقمية"

كتبت- آية محمد:

أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، عن إطلاق 3 خدمات رقمية جديدة لوزارة الأوقاف عبر منصة مصر الرقمية، وهى: صكوك الإطعام وعمارة المساجد والنذور.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، تستهدف خدمة صكوك الإطعام وصول لحوم الأضاحى والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار المشروع الذى تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية.

وخدمة عمارة المساجد تخصص لصيانة وترميم وإحلال المساجد والأضرحة الملحقة بها وفرشها.

وخدمة النذور مخصصة لصيانة وترميم المساجد وفرشها، وتأسيس وتجهيز المكتبات الملحقة بالمساجد وتزويدها بالكتب الدينية، والمسابقات الدينية التي تقيمها وزارة الأوقاف.

ومن المقرر تفعيل خدمة صكوك الأضاحي، بعد شهر رمضان استعدادًا لعيد الأضحى.

وأكد طلعت، على أن إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف يأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمكين قطاعات الدولة من رقمنة خدماتها لتحقيق التحول الرقمي.

كما أوضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الخدمات الجديدة من خلال منصة مصر الرقمية، وتطبيق مصر الرقمية على الهواتف المحمولة.

ويقول الأزهرى، إن إطلاق هذه الخدمات يأتى ضمن رؤية الوزارة للتحول الرقمي، وتيسير مشاركة المواطنين فى المشروعات الخيرية بطريقة آمنة وشفافة، دون أى مصاريف إدارية؛ ما يضمن وصول كامل التبرعات إلى مستحقيها.

وتتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين سبل التبرع بسهولة على النحو الذى يوفر الوقت والجهد عبر الدخول إلى المنصة واختيار خدمات الأوقاف، ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

ويمكن التبرع من خلال عدة وسائل للدفع الإلكترونى مثل الكروت الائتمانية والمحافظ الإلكترونية، وذلك بما يضمن للمواطنين وصول كامل مبلغ التبرع للمستحقين، حيث إنها معفاة من أى مصاريف إدارية أو إعلانية أو خصومات.