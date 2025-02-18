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رئيس "إيجاس" يبحث مع "شيفرون" مجالات البحث والاستكشاف داخل مصر

12:34 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

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كتبت- دينا كرم:

عقد يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، جلسة مباحثات موسعة مع فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، ومناقشة أنشطة "شيفرون" في مجالات البحث والاستكشاف داخل مصر.

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025"، وذلك بحضور إبراهيم محمد، نائب إيجاس للاتفاقيات والإستكشاف، وعبدالناصر خفاجي، نائب رئيس إيجاس للإنتاج، بحسب بيان للوزارة اليوم.

ومن جانبه، أعرب فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، عن تطلع الشركة لتوسيع نطاق التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتقدم لمزايدة إيجاس فى ظل ما طرحته وزارة البترول من محفزات جاذبة للاستثمار بالاضافة إلى خطط تطوير الحقول الحالية لتعزيز معدلات الإنتاج.

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