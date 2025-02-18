"القابضة للبتروكيماويات" تبحث تعزيز التعاون مع "ماير تكنيمونت" لتطوير مشروعاتها

كتبت- دينا كرم:

عقد إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لقاء مع ماريو فرانشي، نائب الرئيس الإقليمي لشمال وشرق أفريقيا لشركة ماير تكنيمونت S.p.A، لمناقشة أوجه التعاون بين الشركتين فيما يتعلق بمشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الحالية، بما في ذلك منح رخص الإنتاج وأعمال المقاول العام، وذلك في إطار سعي الشركتين إلى تطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات.

وبحسب بيان من الوزارة جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركات العالمية في قطاع البتروكيماويات، كما أن هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى في مجال البتروكيماويات.

وحضر الاجتماع محمد زكي، نائب العمليات بالشركة المصرية القابضة وتامر هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، ووائل مختار، نائب تنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا، للبتروكيماويات.

وشهد اللقاء حضور فابيو فريتيللي، المدير العام لشركة نكستكيم، وبونزيانو براندي، مستشار أول لمنطقة شمال أفريقيا بشركة تكنيمونت S.p.A، وأناليزا ديل بيا، رئيسة العلاقات المؤسسية والدولية ومساعدة العملاء للمجموعة في شركة ماير تكنيمونت.