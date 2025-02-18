"سيمنز إنرجي" تسعى لتعظيم شراكتها مع قطاع البترول المصري

كتبت- دينا كرم:

قال كريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة سيمنز إنرجى، إن هناك شراكة قوية مع قطاع البترول المصري، وأن الشركة تسعى لتعظيم هذه الشراكة من خلال العمل على توفير الوقود والغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء، حيث كان الهدف من إنشائها العمل على التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وإدارة الأصول وأنشطة التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأشار أمين، إلى أن الشركة لديها مركز التدريب والإصلاح فى العين السخنه ولديها أكاديمية لتدريب العاملين على مجالات السلامة والصحة المهنية.

وجاء ذلك خلال لقاءه مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025.

وأكد بدوى على أن هناك جهود مكثفة تم بذلها خلال السبعة أشهر الماضية، وأن مؤتمر إيجبس يجسد التعاون والتكامل و نجاحه من نجاح الجميع ، لافتاً إلى الدولة تعمل جاهدة على الاستمرار فى توفير فرص استثمارية جاذبة فى كافة الأنشطة البترولية لتقليل الاستيراد.

وأضاف بدوي، أن الشركات العالمية تقوم بجهود رائعة فى برامج التدريب ، وخلال مؤتمر إيجبس تسعى الوزارة لتسليط الضوء على هذه الجهود وكذلك الجهود المبذولة في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والسعي لتطبيقه فى كل شركات القطاع.