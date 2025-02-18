وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال التعاون المشترك

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مع برنارد بيناتل، الرئيس التنفيذي لشركة توتال العالمية للنقل والتوزيع والتسويق، وذلك لاستعراض أنشطة الشركة المختلفة ، لافتاً إلى أن توتال لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة ما يمكنها من الإسراع بجهود البحث والاستكشاف وتحقيق اقصى استفادة ممكنة للجانبين، وكذلك منظومة تداول وتسويق المنتجات البترولية.

وجاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إيجبس 2025، حيث رحب الوزير بمشاركة شركة توتال العالمية فى المؤتمر، خاصة وأن الشركة تتميز بتنوع محفظة أعمالها فى مصر سواء فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز او مجال التسويق وتوزيع المنتجات البترولية والزيوت المعدنية.

وأوضح بدوي، أنه خلال اللقاء تم بحث إمكانية التعاون فى ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها خلال افتتاح المؤتمر بين مصر وقبرص وشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس ، لتحقيق أفضل استغلال للغاز القبرصي ونقله إلى مصر فى تسهيلات الإنتاج والبنية التحتية من شبكة خطوط انابيب ومصانع إسالة الغاز .

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توتال عن سعادته فى المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ، لافتاً إلى أنه محفل وتجمع مهم للمهتمين بصناعة الطاقة ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية جاذبة سواء فى مجالات البحث والاستكشاف او مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، مشيدا بدعم الحكومة المصرية للشركة وانها تتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.