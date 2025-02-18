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انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:26 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37554.62 جنيه، بتراجع 350.83 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39644.05 جنيه، بتراجع 140.26 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3217.39 جنيه، بزيادة 136.72 جنيه

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أسعار مواد البناء انخفاض الحديد الأسمنت
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