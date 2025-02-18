هاني ميلاد: مخاوف تحريك سعر الصرف في 2024 أدى إلى تجاوز أسعار الذهب محليًا نظيرتها عالميًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن آخر تطورات سوق الذهب في ظل القفزات الأخيرة التي شهدها عالميًا ومحليًا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح ميلاد أن القرارات الاقتصادية العنيفة التي يشهدها العالم حاليًا، نتيجة السياسات الأمريكية والاضطرابات الدولية، ساهمت في زيادة الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الأسعار العالمية شهدت تذبذبًا خلال الأسبوع الجاري، حيث سجلت منتصف الأسبوع الماضي 2935 دولارًا للأوقية، ثم انخفضت إلى ما بين 2880 و2900 دولار، قبل أن تعود مجددًا إلى 2900 دولار.

وأكد ميلاد أن هذه التذبذبات لا تعكس اتجاهًا للانخفاض في منحنى الأسعار، موضحًا أن طبيعة سوق الذهب تتسم بالتراجع الارتدادي البسيط، والذي يكون تمهيدًا لموجة صعود جديدة.

وحول تأثير خفض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترات المقبلة، أوضح ميلاد أن الظروف الاقتصادية الحالية مغايرة تمامًا لما كانت عليه العام الماضي.

وأشار إلى أنه في عام 2024، كان هناك طلب مرتفع على الذهب بسبب مخاوف تحريك سعر الصرف، مما أدى إلى تجاوز أسعار الذهب محليًا نظيرتها عالميًا.