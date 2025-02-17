إيني وأباتشي تشيدان بالتعاون مع مصر في قطاع الطاقة ودعم الاستدامة

كتبت- دينا كرم:

قال كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة إيني الإيطالية، أن اليوم يشهد خطوة مهمة للتعاون في قطاع الطاقة مع مصر وقبرص وهي توقيع اتفاق لتنمية وتطوير حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي بإستغلال البنية التحتية في مصر لتعظيم الاستفادة منها .

وأضاف أن الإتفاقية تعكس الشراكة الناجحة بين مصر وقبرص في إطار للتعاون يتخطي الطاقة حيث تعمل علي مد جسور التعاون ودعم النمو الاقتصادي والاستدامة و إطلاق الفرص الاقتصادية، مؤكدا أن ان ايني ملتزمة بتنمية التعاون المصري القبرصي ودفع النمو والاستدامة لمصلحة المنطقة وقطاع الطاقة .

وقال جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة اباتشى العالمية، أن أباتشي نجحت في خفض مليون طن من الانبعاثات خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى اسهامات الشركة المجتمعية فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الخدمية.

وأكد على أهمية مؤتمر مصر الدولي للطاقة الذي يجمع كافة المهتمين لمناقشة مستقبل الطاقة ، مشيداً بالشراكة مع قطاع البترول المصري والتى تدعوا للفخر ، حيث تعمل الشركة لاكثر من 30 عاماً وتعد حالياً اكبر منتج للبترول فى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركة لجعل مصر مركز إقليمي للطاقة ، والتعاون البناء في مواجهة التحديات.

وأشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة وكريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، لافتاً إلى أن الشركة تسعى جاهدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز في مصر خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى اهمية الطاقة باعتبارها مفتاح النمو في كافة المجالات والصناعات.

وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى و الرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليديس.