إعلان

هاني توفيق يجدد تحذيره من الفقاعة العقارية ويهاجم من ينكرها: "متعثر أو مفلس"

04:38 م الإثنين 17 فبراير 2025

هاني توفيق الخبير الاقتصادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

علق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي على نفي المطورين العقاريين وجود فقاعة عقارية في مصر.

وقال في منشور له على صفحته على "فيس بوك" إن "للمرة الالف على المطورين الذين ينفون الفقاعة العقارية على أساس عدد المواليد السنوي مقابل عدد الشقق، أما أنهم متعثرين أو مفلسين".

وأضاف "وأكرر علامات الفقاعة تباطؤ المبيعات، وصعوبة البيع نقداً للوحدات القائمة، وتعثر إتمام التنفيذ، وإطالة فترة السداد، وملايين مكالمات التسويق".

شهدت أسعار العقارات قفزات متتالية خلال آخر 3 سنوات تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع تكلفة مدخلات العقارات.

وخلال الفترة الأخيرة نفى العديد من المطورين العقاريين وجود فقاعة عقارية في مصر استنادا على عدد المواليد السنوية وزيادة الإقبال على شراء العقار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني توفيق الفقاعة العقارية المطورين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور