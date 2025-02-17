هاني توفيق يجدد تحذيره من الفقاعة العقارية ويهاجم من ينكرها: "متعثر أو مفلس"

كتبت- منال المصري:

علق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي على نفي المطورين العقاريين وجود فقاعة عقارية في مصر.

وقال في منشور له على صفحته على "فيس بوك" إن "للمرة الالف على المطورين الذين ينفون الفقاعة العقارية على أساس عدد المواليد السنوي مقابل عدد الشقق، أما أنهم متعثرين أو مفلسين".

وأضاف "وأكرر علامات الفقاعة تباطؤ المبيعات، وصعوبة البيع نقداً للوحدات القائمة، وتعثر إتمام التنفيذ، وإطالة فترة السداد، وملايين مكالمات التسويق".

شهدت أسعار العقارات قفزات متتالية خلال آخر 3 سنوات تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع تكلفة مدخلات العقارات.

وخلال الفترة الأخيرة نفى العديد من المطورين العقاريين وجود فقاعة عقارية في مصر استنادا على عدد المواليد السنوية وزيادة الإقبال على شراء العقار.