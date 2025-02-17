انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 30436 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.34 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 232.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 237.65 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.52 % إلى مستوى 30453 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.